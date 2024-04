Interesse por título de eleitor dispara perto de prazo final; veja as perguntas mais buscadas

VITORIA PEREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Com a proximidade do prazo final para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor neste ano -que vai até dia 8 de maio- as buscas sobre o documento dispararam no Google.



Dados do Trends mostram que o interesse pelo termo cresceu 40% no Brasil na comparação dos últimos 30 dias com o período anterior; nos últimos 90 dias, as buscas pelo assunto aumentaram 70%.



De acordo com a plataforma, desde as últimas eleições, as pessoas estão pesquisando com mais frequência por “título de eleitor cancelado”. O próximo pleito será em outubro para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.



VEJA AS PERGUNTAS SOBRE O DOCUMENTO MAIS BUSCADAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS:



Como tirar o título e quais documentos precisa?

Por meio de cadastro digital e a inserção de documentos no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do seu estado.

Veja o passo a passo de como emitir o título de eleitor para votar nas eleições de 2024 Clique em “autoatendimento eleitoral”, em seguida, “título eleitoral”, e depois “tire seu título eleitoral”. Preencha os campos solicitados com seus dados, e durante o processo será necessário fazer o upload dos seguintes documentos, digitalizados: