Aline Wirley reclama de escalação para entrevista final com Fred Nicácio de Domitila

Desabafo “vazou” nas redes durante um vídeo gravado por Antônio Cara de Sapato com Amanda Meirelles

Rio de Janeiro – RJ

Parece que aquela máxima de mágoas e desafetos ficam na casa do BBB 23 após o final do reality não é bem assim para Aline Wirley. A cantora não gostou de ter sido escalada com Domitila e Fred Nicácio em um bate-papo promovido pela Globo na internet e reclamou com antigos aliados do quarto Deserto. Só que o desabafo “vazou” nas redes durante um vídeo gravado por Antônio Cara de Sapato com Amanda Meirelles. No áudio, a vice-campeã da edição critica a escolha da produção do programa.



“Colocaram eu, o Fred Nicácio e a Domitila para fazer a entrevista. E eu falei: porra, mano, que isso!”, desabafou Aline Wirley que continua falando mal da dupla até que é interrompida por Fred Bruno também parece indignado com a produção. “Ué!!! Eles colocaram a Larissa com o Cowboy e a Key, mano?”, disparou. Quem também participava da conversa era Bruna Griphao e Amanda Meirelles, a campeã do reality da Globo.



Filmado por Cara de Sapato, o vídeo celebrava encontro do lutador com o grupo. Ele chegou a apagar a publicação, mas ela caiu rapidamente nas redes e os internautas não perderam tempo. “Essa Aline só ladeira abaixo”, comentou um usuário da rede social. “Só está mostrando quem realmente é!”, disparou outra. “Mas com um importunador sexual ela gosta de estar e ficar perto, né?”, detonou outra telespectadora do programa, referindo-se ao brother que foi expulso do BBB 23. Cara de Sapato e MC Guimê foram acusados e indiciados por importunação sexual contra mexicana Dania Mendez.



Aline também chegou a ser defendida por alguns internautas. “Foi constrangedor mesmo e a Globo fez isso para causar. Ela estava certo de reclamar”, disse uma seguidora.”Agora ela é obrigada a gostar de quem falou mal dela o programa inteiro?”, completou a segunda.