James Corden se despediu do “The Late Late Show” nesta quinta-feira (27) com um episódio final repleto de estrelas, como Harry Styles e Will Ferrell e Adele. Após quase 8 anos apresentando o programa, o comunicador decidiu que 2023 seria seu último ano no ar. A atração já recebeu presenças ilustres, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e figuras públicas aclamadas pela mídia como Michelle Obama, Mila Kunis, Kate Hudson, Lena Waithe e Melissa McCarthy.



Nesta quinta-feira (27), o canal do “The Late Late Show” no Youtube compartilhou uma esquete em que Corden tem um pesadelo com Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Stephen Colbert, Trevor Noah e David Letterman. Apresentadores de TV noturnos -antigos e novos- surgem em seu quarto e pedem que ele guarde os segredos que todo anfitrião de um “Late Night” tem -incluindo a risada falsa quando um convidado conta uma história que não é engraçada.



A esquete cheia de piadas internas finaliza com os apresentadores queimando o convite de Corden para o Met Gala -para o desespero do britânico. Seis meses depois, ele aparece no “The Masked Singer” ao lado de Trevor Noah, que também recentemente deixou seu próprio show noturno.



Mas o que o futuro reserva para James Corden? O comunicador afirmou que pretende retornar à costa britânica para ficar mais perto da sua família. Em entrevista ao The Times, ele revelou que foi uma decisão difícil deixar o programa. “Eu realmente vou sentir falta de Los Angeles.Tem sido uma aventura brilhante, mas tenho certeza de que é hora de nós como uma família – com pessoas envelhecendo, pessoas de quem sentimos falta – é hora de ir para casa”, esclareceu.