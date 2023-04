Yasmin Santos relata assalto a mão armada na porta de casa com namorada

Cantora usou as redes sociais para tranquilizar os amigos e fãs do seu trabalho diante do momento de terror que passou na mão dos assaltantes

A vida dos brasileiros não está nada fácil e cada vez mais vemos as armas na mão de pessoas erradas. Yasmin Santos contou detalhes no seu Instagram do momento pavoroso que viveu com sua namorada na porta de casa. Acontece que as duas foram assaltadas a mão armada por 4 indivíduos na terça (25). “Ontem, chegando da igreja, fui abordada por 4 indivíduos (armados) na porta de casa. Eu estou bem, levaram apenas o meu celular e foi um livramento gigantesco de Deus. Aos fãs, familiares e amigos. Estou bem. Fiquem tranquilos”, escreveu ela. A cantora contou que teve uma arma apontada para a sua cabeça durante a ação dos bandidos. Yasmin ainda disse que pretende se mudar do local onde mora hoje. “Fizemos o boletim de ocorrência, aguardar, ficar de boa e tomar cuidado redobrado. Nós estamos bem na medida do possível. Vai melhorar quando a gente mudar e tivermos, finalmente, nosso cantinho”, disse.