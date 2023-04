Marcelo Adnet diz ser cobrado por bolsonaristas para ‘sacanear o Lula’

Marcelo Adnet é conhecido por sua capacidade de imitar diversas personalidades, entre às quais estão Lula e Bolsonaro

São Paulo – SP

O humorista Marcelo Adnet, 41, disse que tem alguns “conhecidos bolsonaristas” que cobram para que ele implique com o presidente Lula (PT) da mesma forma que implicava com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Em entrevista ao podcast Mano a Mano, comandado pelo cantor Mano Brown, ele foi questionado sobre a liberdade do humor, disse não se sentir tolhido e destacou que a liberdade para o humor é a lei.

Nesse momento, Adnet destacou que algumas pessoas cobram para que ele “sacaneie” Lula, assim como “sacaneava” Bolsonaro, mas ressaltou que “não tem essa obrigação”.



“Cara, tem um universo inteiro pra você abordar [nas piadas], você pode escolher o que vai falar, você não é obrigado a falar sobre tudo, ninguém é uma… meus amigos, ou conhecidos bolsonaristas, falam ‘porra, agora que o Lula ganhou eu quero ver hein? Quando é que tu vai começar a sacanear o Lula, fazer piada? É justo, sim, mas ao mesmo tempo eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso ou fazer aquilo”, declarou.



Marcelo Adnet é conhecido por sua capacidade de imitar diversas personalidades, entre às quais estão Lula e Bolsonaro. Nas eleições de 2022, ele se posicionou de forma enfática em defesa da candidatura do petista em oposição a Jair, que buscava a reeleição, mas foi derrotado.