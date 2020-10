Gusttavo Lima apaga vídeo em que falava sobre fim de casamento e faz post intrigante nas redes sociais

PUBLICIDADE

Gusttavo Lima causou um alvoroço nos fãs na noite de domingo (18) ao deletar o vídeo em que falava sobre o fim do casamento com Andressa Suita.

A publicação, compartilhada no Instagram do sertanejo, foi feita na última terça-feira (13). Na gravação, Gusttavo reforçou que o carinho e o respeito pela ex continuariam e desabafou ao dizer que não estava mais feliz: “Tentei de tudo. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa”.

Depois de apagar o vídeo, o cantor postou uma foto enigmática, em preto e branco, em que aparece de braços abertos com uma paisagem ao fundo. Na legenda da imagem, ele colocou apenas um emoji usado como símbolo de oração.

Internautas e amigos mandaram mensagens de apoio para Gusttavo na publicação

Assessoria de Andressa Suita nega volta com Gusttavo Lima

A assessoria de Andressa Suita negou para Quem que a modelo tenha voltado com Gusttavo Lima após o sertanejo postar foto de aliança com as mãos levantadas ao céu e apagar um vídeo em que justificava a separação. “Não voltaram. Não sabemos o motivo dele ter apagado o vídeo. Essa foto do Gusttavo pode ser antiga”, respondeu o assessor da modelo. Já a assessoria do sertanejo disse que “não tem informações”.

A imagem postada na noite deste domingo (18) é antiga e já havia sido postada por Gusttavo em janeiro de 2018 com um texto sobre desilusão.

