Maquiador de Michelle Bolsonaro fecha loja após golpes

O maquiador da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez anunciou através das suas redes sociais o encerramento das atividades da “Loja do Divo” após o site ter sido vítimas de fraudes.

O empreendimento feito por Agustin vendia produtos assinados por Michelle e a onda de golpes começou após o lançamento do perfume do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

O que parecia ser uma ideia de sucesso com as vendas do perfume de Bolsonaro se esgostando ainda na pré-venda, acabou terminando mal, pois houveram muitas falsificações e várias pessoas acabaram sendo lesadas.

“Eu fiz tudo para que fosse perfeito. Previ vários acontecimentos como a sabotagem da entrega e furto de mercadoria, então tirei minha logomarca das caixas. Mas por isso eu realmente não esperava”, disse o maquiador em seus stories do Instagram.

Agustin, de 32 anos, disse viver a melhor fase da vida e disse ter realizado quase todos os sonhos. Por fim anunciou o fim da Loja do Divo.