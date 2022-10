Volume de água no reservatório do Descoberto está em 45% e preocupa

Barragem do Rio Descoberto, responsável pelo abastecimento de água de cerca de 60% da população do DF, registrou volume de 45%

Nessa terça-feira, 11, a Barragem do Rio Descoberto, responsável pelo abastecimento de água de cerca de 60% da população do Distrito Federal, registrou volume de 45%, segundo a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF (Adasa).

A porcentagem começa a preocupar a população, porém mesmo com o volume a baixo da metade, não se deve falar em racionamento, ainda, já que o nível está acima do valor de referência para o mês de outubro, sendo de 41%.

Em vídeo feito hoje, 11/10, mostra o baixo nível de água no reservatório.