Mulher é presa por vender drogas gourmet no DF

A PCDF realizou a prisão de uma mulher, de 25 anos, especializada na oferta de drogas do tipo “gourmet”, com relevante valor de mercado

Na tarde de segunda-feira, 10, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), realizou a Operação Celta, que resultou na prisão de uma mulher, de 25 anos, especializada na oferta de drogas do tipo “gourmet”, com relevante valor de mercado.

A venda era realizada pelas redes sociais.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires, a suspeita estava acompanhada de seu companheiro, 27 anos, que trazia consigo cerca de quatro quilos de Skunk.

Foram também apreendidos balança de precisão e um veículo.

Após as respectivas autuações por tráfico de drogas, ambos foram apresentados na carceragem da PCDF.