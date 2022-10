Policiais militares prendem traficantes em Sobradinho

Após denúncias sobre tráfico de drogas na Av. Contorno, em Sobradinho, as equipes do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (GTOP 33) através do policiamento orientado de inteligência, identificaram os suspeitos

Os policiais militares prenderam homens por tráfico de drogas e posse irregular de cartuchos de munição, na noite desta segunda-feira (10), por volta das 20h, em Sobradinho. Chegando ao local, os policias avistaram um homem próximo a um carro, que, percebendo a aproximação da viatura, arremessou um pacote amarelo e fugiu. Leia também Mulher é presa por vender drogas gourmet no DF

O carro com três ocupantes tentou fugir em alta velocidade, mas perdeu o controle e colidiu no meio fio. Um dos passageiros conseguiu fugir, os demais foram detidos. Durante abordagem pessoal e veicular, foram encontrados cartões de crédito, R$ 2.440,00 em espécie, uma sacola com 1 porção grande de cocaína, 50 porções da droga embaladas e prontas para venda, balança de precisão, quatro tabletes de maconha e 60 cartuchos de munição. O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) localizou o pacote amarelo dispensado por um dos suspeitos, contendo maconha. Os policiais conduziram os suspeitos à 13ª Delegacia de Polícia.