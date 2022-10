Moradores podem pedir recolhimento de entulho pelo telefone 162

Se o pedido for encaminhado por meio eletrônico, é possível mandar também vídeos e fotos do local, inclusive com denúncias

O morador do Distrito Federal que verificar o acúmulo de lixo em local irregular ou que quiser descartar inservíveis pode entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Distrito Federal pelo telefone 162 ou por meio do site do órgão e solicitar a remoção do entulho.

Se o pedido for encaminhado por meio eletrônico, é possível mandar também vídeos e fotos do local, inclusive com denúncias que serão encaminhadas ao DF Legal para que sejam tomadas as providências, caso haja necessidade.

De acordo com observação do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), áreas de grande acúmulo de lixo têm a característica de surgir de uma hora para outra em pontos diversos.

Com base nas solicitações feitas pela população, o SLU estabelece o cronograma de remoção de entulhos em todas as regiões administrativas do DF. Esse calendário é seguido pelas três subcoordenações regionais da autarquia, que são divididas da seguinte forma:

→ Subcoordenação Regional Norte

Brasília, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Lago Norte, Varjão, Itapoã, Paranoá, São Sebastião, Fercal, Planaltina, Sobradinho e Sobradinho II

→ Subcoordenação Regional Oeste

Brazlândia, Samambaia, Ceilândia e Taguatinga

→ Subcoordenação Regional Sul

Gama, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Santa Maria, Guará, Candangolândia, Jardim Botânico, Lago Sul, Park Way, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Águas Claras SCIA/ Estrutural, SIA e Vicente Pires.

Para evitar o descarte ilegal, o SLU implementou o papa-entulho, que é um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) para que os cidadãos possam depositar de forma gratuita restos de obras, podas de árvores, móveis velhos e material reciclável. Há 14 papa-entulhos disponíveis para a população do DF. Outros estão em construção em Samambaia, Santa Maria, Gama, Paranoá e São Sebastião.

No entanto, cabe lembrar à população que o papa-entulho só recebe 1 m³ de inservíveis por pessoa a cada dia. Esse quantitativo foi determinado porque o equipamento tem o objetivo de atender pequenas demandas domésticas e não de grandes geradores e empresas.

Já as transportadoras de entulhos devem fazer o descarte na Unidade de Recebimento de Entulhos (URE), localizada na Cidade Estrutural. Todos esses transportadores precisam estar cadastrados no Sistema de Gestão de Resíduos do SLU e emitir Controle de Transporte de Resíduos (CTR) a cada demanda.

O cliente deve ficar atento quando contratar uma transportadora para descartar entulhos para a emissão da CTR. O documento garante que o material vai ser descartado de forma correta, pois o entulho só pode ser descartado nas unidades de recebimento, para que seja dada baixa na CTR emitida. A URE funciona de segunda a sábado, das 7h30 às 19h, para recebimento de Resíduos da Construção Civil (RCC).

