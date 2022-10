Operação da PF busca reprimir o tráfico interestadual de droga

A investigação teve início em janeiro deste ano, com a apreensão de aproximadamente 100kg de cocaína no Goiás e no DF

A Delegacia de Repressão a Drogas da Superintendência Regional da Polícia Federal do DF deflagrou uma operação chamada ‘Carga Pesada’ nesta terça-feira (11), com o objetivo de reprimir o crime organizado, o tráfico interestadual de droga e a lavagem de dinheiro.

Até o momento, os policiais federais cumprem 14 mandados de prisão, 25 de busca e apreensão, ordens de bloqueio de atvios financeiros, bloqueio de veículos e sequestro de imóveis. As medidas estão sendo realizadas no Mato Grosso (em Mirassol D’Oeste, Porto Espiridião e Várzea Grande), em Minas Gerais (Belo Horizonte), no Mato Grosso do Sul (em Corumbá), no Goiás (em Iporá e Águas Lindas) e no Distrito Federal.

A investigação teve início em janeiro deste ano, com a apreensão de aproximadamente 100kg de cocaína em quatro momentos diferentes, no Goiás e no DF. Na ocasião, seis pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Uma delas tentou fugir, ocasionando o desabamento do telhado e resultando em lesões corporais em quatro policiais que estavam atuando no momento.

Durante a apuração do crime, os policiais averiguaram que um dos alvos da operação movimentou R$ 19 mihlões em um único dia.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e as penas podem ser aumentadas de um sexto a dois terços, em razão do tráfico interestadual.