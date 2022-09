Vídeo: homem morre baleado em distribuidora de bebidas, no Itapoã

Os dois tiveram um desentendimento e, durante a confusão, o criminoso sacou uma arma e deu um tiro fatal à queima roupa

Letícia Mirelly

[email protected]

Neste domingo (25), um homem de 26 anos morreu depois de ser atingido por um tiro no peito. A vítima estava em uma distribuidora de bebidas na QR 378, no Condomínio Del Lago 2, no Itapoã. O crime ocorreu por volta das 2h da manhã.

De acordo com testemunhas, ele bebia no local acompanhado de outro homem. Mas os dois tiveram um desentendimento e, durante a confusão, o criminoso sacou uma arma e deu um tiro fatal à queima roupa.

Veja o vídeo:

A vítima ainda conseguiu correr por alguns metros, porém caiu e morreu no local. Os bombeiros foram acionados, mas encontraram o homem sem vida.

O assassino fugiu em um Fiat/Siena cinza e não foi localizado. A 6ª Delegacia de Polícia investiga o caso.