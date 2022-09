Bombeiros encontram corpo de homem no Lago Paranoá

A suspeita dos bombeiros é de que o rapaz, que estava pescando, tenha se afogado quando se afastou do seu grupo de amigos

No final da manhã desta segunda-feira (26), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o corpo de um homem que estava desaparecido no Lago Paranoá. A suspeita é de que ele tenha se afogado enquanto pescava com os amigos.

O corpo foi encontrado a uma distância de 15 metros da margem, a quatro metros de profundidade, e foram utilizadas três embarcações, uma moto aquática e oito militares. O CBMDF está no local aguardando a chegada da Polícia Civil.

Por volta de 12h de ontem, o rapaz estava com os amigos pescando, quando se distanciou do grupo e não foi mais visto. As buscas aconteceram até às 21h, com o auxílio de mergulhadores com sonar, mas nada foi encontrado. Os bombeiros retomaram a procura na manhã desta segunda-feira.