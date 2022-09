Primeiro festival de cinema acessível de Brasília acontecerá no Senado

O projeto consiste na exibição de um filme com audiodescrição, legenda descritiva e também janela de libras

Nesta quarta-feira (28), o Senado Federal abre as portas para a primeira edição do “Festival de Cinema Acessível Kids: a serviço da inclusão educacional”. O projeto consiste na exibição de um filme com audiodescrição, legenda descritiva e janela de libras. A ideia é que crianças e jovens portadores de deficiência vivenciem o cinema com suas famílias. Nas sessões, são distribuídas vendas aos que não possuem deficiência visual para que possam ter uma experiência similar à de quem tem.

O idealizador é Sidnei Schames criou o festival há sete anos, no Rio Grande do Sul. Ele é um musicista apaixonado por cinema e preside a entidade Mais Criança, organização da sociedade civil proponente do projeto. A instituição é beneficiada pelo Criança Esperança e chancelada pela Unesco.

“É oferecido conteúdo acessível de qualidade para uma parcela da população privada do acesso à magia do cinema. Igualmente importante será a presença de familiares, crianças e adolescentes não portadores de deficiência, para que possam vivenciar a mesma realidade, favorecer o exercício da empatia e repartir momentos de lazer e cultura”, declarou.

Aqui em Brasília, as crianças com deficiência auditiva, física e do espectro autista da Escola Classe 15 de Ceilândia participarão do evento. Mariangela Oliveira, diretora da escola, conta a expectativa dos estudantes.

“Eles nunca assistiram a um filme acessível, estão ansiosos. Os alunos deficientes auditivos acreditam que a interpretação em libras vai facilitar o entendimento do conteúdo, já que o português é para eles a segunda língua” relata.

Oficina para educadores

O festival oferece ainda a oficina “Educação mais inclusiva”para educadores. O intuito é estimular a inclusão educacional e social das crianças e adolescentes com deficiência, LGBTs e portadores de HIV. Os principais assuntos abordados serão: diversidade, equidade, inclusão, grupos diversos e a comunicação não violenta. Também devem ser abordados os vieses inconscientes, alguns preconceitos que podem afetar a clareza dos nossos julgamentos. A oficina será ofertada pela equipe da entidade Mais Criança.

Serviço

A exibição do filme Malévola (Robert Stromberg, 2014) será nesta quarta-feira (28), em duas sessões (9h30 e 14h), no Auditório Senador Antônio Carlos Magalhães, no Interlegis (Via N2, Bloco 2). Não há necessidade de inscrição prévia.

A oficina “Educação mais inclusiva” ocorrerá na quinta-feira (29), de 8h às 16h, na sala de treinamento do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB). Inscrições podem ser realizadas pelo e-mail [email protected]. A prioridade de vagas é para educadores de escolas públicas.

Agência Senado