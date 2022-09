Ibaneis promete reformar W3 Norte e setores hoteleiros

Candidato à reeleição visitou a W3 Sul nesta segunda-feira (26) e aproveitou para anunciar melhorias para um segundo mandato

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta segunda-feira (26), a W3 Sul, reformada durante seu mandato. Durante conversas, ele afirmou que pretende estender as obras para o lado norte, caso reeleito.

“Fico muito orgulhoso porque era um local que estava tremendamente abandonado. Fizemos um trabalho de revitalização da W3 e da W2, que facilitou muito os estacionamentos e ajudou muito os comerciantes da área. Fizemos as calçadas das quadras 700, a iluminação em LED e também fizemos o Setor Hospitalar Sul e o Setor de Rádio e TV Sul. Estão faltando os setores Hoteleiro Sul e Norte e, para um próximo mandato, vamos revitalizar toda a W3 Norte para entregar esse conjunto urbanístico do Plano Piloto todo revitalizado”, explicou Ibaneis Rocha.

Para as obras na W3 Sul, o GDF investiu cerca de R$ 50 milhões no lado comercial, nas calçadas residenciais e o início da troca da pavimentação da via.

O emedebista iniciou a caminhada pela quadra 511/512, justamente a primeira a ser reformada em sua gestão. As obras no lado comercial foram concluídas em dezembro de 2021 e contaram com R$ 21,7 milhões de investimento.

Estão em andamento as obras de reforma das calçadas nas quadras 700, com aporte de R$ 1,9 milhão, e a da troca do pavimento de toda a via, com custo de R$ 25,6 milhões. Todo o asfalto da W3 Sul será trocado, sendo que a obra começou pela faixa de pavimento rígido no sentido W3 Sul (502-516), onde já foi executado 5% do serviço.

A primeira etapa do serviço concentra-se justamente na faixa exclusiva do transporte coletivo, que terá o asfalto totalmente substituído por pavimento rígido (concreto). O material é mais resistente, duradouro e de fácil manutenção. Essa obra é custeada pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e executada pela Secretaria de Obras, que também cuidou dos serviços da área comercial e das calçadas das quadras 700.

“O pavimento rígido vai melhorar o fluxo de ônibus, que é grande. Temos um projeto importante, que é o VLT, e infelizmente não conseguimos a aprovação do Iphan, mas estamos discutindo um projeto, que é um VLT ligando o Aeroporto de Brasília ao Noroeste. Esperamos em um segundo mandato conseguir a aprovação e realizar essa obra tão importante”, acrescentou o governador.

Temos muitas calçadas que precisam ser feitas nas áreas internas, temos coisas a melhorar, que já vem acontecendo. trouxemos equipe do RenovaDF para recuperar os equipamentos públicos, mas queremos deixar o ambiente um dos melhores a se morar no DF.