Saúde planeja outra busca ativa por não vacinados

Mesmo após o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), admitir estar “decepcionado” com o alcance do Dia D, a Secretaria de Saúde categorizou o mutirão como “sucesso” e afirmou já estar planejando outras ações semelhantes.

O chamado “Dia D”, que ocorreu no última sábado (20), foi um dia em que, em parceria com o Ministério da Saúde, a secretaria realizou a busca ativa dos brasilienses que ainda não se vacinaram contra a covid-19, indo nos locais com maior movimentação na cidade.

Atualmente, cerca de 88,24% da população iniciou o ciclo vacinal com a primeira dose e 73,49% tomaram a primeira dose. Segundo a pasta, o Distrito Federal possui imunizantes suficientes para aplicar em toda a população que ainda não se imunizou.

“Somente neste último Dia D, foram vacinadas quatro vezes mais pessoas do que nos finais de semana anteriores”, informou a secretaria. Cerca de 247 mil pessoas ainda não tomaram a primeira dose e 750 mil não tomaram a segunda.

“O público que buscamos é estimado em 200 mil pessoas que não procuraram as unidades básicas de saúde [UBSs] para receber a primeira dose”, explica o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero. “Uma coisa é vacinar 2 mil e poucas pessoas que querem se vacinar e procuram nossas unidades básicas de saúde. Outra coisa é irmos a feiras populares, convencermos 2 mil e vaciná-las. E conseguimos.”

Apenas no dia 20, os 28 pontos da vacinação imunizaram, 2.004 com a primeira dose e 7.142 com a segunda. A próxima ação deve acontecer já no próximo sábado (27), novamente com postos em feiras e locais com grande circulação.

“Nós vamos continuar indo atrás e vamos convencer essas pessoas a se vacinar”, disse o secretário de Saúde, Manuel Pafiadache. “Tenho certeza de que juntos vamos chegar ao nosso objetivo de vacinar e proteger a população do DF contra a covid-19”.

Ibaneis

A fala citada pelo governador ocorreu na manhã desta segunda-feira (22). “Pra mim foi uma grande decepção. Nós temos um grande número de pessoas que não tomaram a segunda dose, que deveriam buscar os postos de saúde. Infelizmente, o número foi abaixo da expectativa e vamos continuar na tentativa de buscar esse público”, disse.

Segundo Ibaneis, a decepção ocorreu porque a expectativa do GDF era de imunizar cerca de 200 mil pessoas entre primeiras e segundas doses.