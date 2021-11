Hemocentro realiza Semana Nacional do Doador de Sangue

Neste ano, a semana contará com uma homenagem aos doadores de sangue, uma carreta para coleta móvel e diversas apresentações culturais

Os shows serão realizados na sede do Hemocentro, no Setor Médico Hospitalar Norte. Nesta segunda (22), a artista Nambir Kaur fará uma apresentação de harpa às 14h. Na terça (23), às 9h, os músicos Will Mourão e Sebastian Nadales encantarão os doadores com músicas no baixo acústico e bandolim. Na quinta (25), será a vez do chorinho com Paulo Córdova, Leo Araujo, Lucas Ramalho, Pati Barcellos e Nicolas Madalena. A semana termina na sexta (26) com o violão do músico Dygo Moreno.

A carreta Hemocentro Itinerante fica até sexta-feira no estacionamento do JK Shopping, em Taguatinga. “A população do Distrito Federal abraça a doação de sangue, por isso o Hemocentro Itinerante vai ficar em um local estratégico que atende três regiões administrativas muito importantes para o Hemocentro de Brasília”, afirma o presidente o Hemocentro, Osnei Okumoto.

“O momento é importante para agradecer a todos que doam um pouco de si para salvar vidas e lembrar que as doações de sangue devem ser regulares”, reforça Okumoto. A Fundação Hemocentro de Brasília é responsável por abastecer toda a rede de saúde pública do DF, além de hospitais conveniados, como o Hospital das Forças Armadas, o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal e o Hospital da Criança.

Entre os requisitos básicos para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter 16 a 69 anos, mais de 51kg, estar descansado e alimentado no momento da doação e apresentar documento original e oficial com foto. Quem teve covid-19 deve aguardar 30 dias após completa recuperação dos sintomas para se candidatar à doação de sangue. Já quem teve contato com pessoas com suspeita ou diagnóstico de covid-19 precisa esperar 14 dias após o último contato com essas pessoas. Pessoas que se vacinaram também ficam temporariamente impedidas de doar sangue. Quem foi imunizado com a CoronaVac deve aguardar dois dias para se candidatar à doação de sangue. Já quem recebeu AstraZeneca, Pfizer ou Janssen precisa aguardar sete dias para doar.