Pessoas de 57 a 59 anos começam a tomar dose de reforço

Pessoas com idade entre 57 e 59 anos começam a ser vacinadas com a dose de reforço de vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (22) no Distrito Federal. Na semana passada, o Ministério da Saúde anunciou que toda a população brasileira adulta vai receber a terceira dose.

Poderão ser vacinados aqueles entre 57 e 59 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos cinco meses. Há 43 pontos disponíveis para este público. Veja a lista:

A terceira dose deve ser preferencialmente de um fabricante diferente em relação às duas primeiras doses. Quem tomou Coronavac, deve receber dose de reforço de Janssen, AstraZeneza ou Pfizer; quem tomou AstraZeneca, deve receber Pfizer; quem tomou Pfizer, receberá AstraZeneca.

O caso da Janssen é diferente. Inicialmente, este imunizante previa dose única. Agora, no entanto, segundo o Ministério, será necessária uma segunda dose do mesmo fabricante em um intervalo de dois meses. Somente após esta segunda dose é que poderá ser aplicada a terceira, de laboratório diferente.