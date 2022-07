Saúde investiga 6 casos de varíola dos macacos

Os seis possíveis casos são homens que tem entre 20 e 39 anos e estão sendo tratados de acordo com a infecção

A Secretaria de Saúde informou, nesta segunda-feira (11), que está investigando seis casos de varíola dos macacos. Além desses, outros dois casos foram descartados. Um caso já foi confirmado.

Os seis possíveis casos são homens que tem entre 20 e 39 anos e estão sendo tratados de acordo com a infecção. Todos estão isolados e sendo monitorados pela vigilância epidemiológica da pasta.

Segundo o Ministério da Saúde, um caso se torna suspeito quando o paciente, além de apresentar os sintomas, viajou para o exterior nos últimos 21 dias ou tenha tido contato com alguém infectado pelo vírus.

Ainda assim, o exame laboratorial é indispensável para a confirmação da doença, que são feitos no Laboratório de Biologia Molecular de Vírus do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e o Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.