Vacinas contra covid-19 e gripe podem ser aplicadas no mesmo dia

Dupla proteção, indicada para quem tem mais de 12 anos, está garantida em 80 unidades de saúde do Distrito Federal; confira os locais

A população do Distrito Federal com mais de 12 anos pode procurar 80 unidades de saúde para receber uma dupla proteção: as vacinas contra covid-19 e contra a gripe (influenza) estão liberadas para aplicação no mesmo momento. A regra vale tanto para quem vai tomar a primeira dose quanto para quem vai tomar a segunda ou qualquer um dos reforços contra a covid-19.

A enfermeira Fernanda Ledes, da área técnica de imunização da Secretaria de Saúde, diz que a aplicação dos dois imunizantes não amplia a possibilidade de reações. “Você pode aproveitar a mesma oportunidade e tomar a de influenza junto, não tem problema”, tranquiliza.

A chefe da assessoria de mobilização das ações de combate às endemias, Cristina Soares, lembra que a aplicação das duas doses em um só dia não era possível no início da campanha de vacinação contra covid-19, porém novos estudos mostraram a viabilidade. “Mudou a orientação, com base no Plano Nacional de Operacionalização da Campanha Covid-19, do Ministério da Saúde”, esclarece.

Apenas para crianças de 5 a 11 anos permanece a necessidade de intervalo entre a vacina covid-19 e as demais vacinas. Vale lembrar que as crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses não recebem a vacina contra a covid-19, mas podem receber o imunizante da gripe.

Para quem tem pelo menos 12 anos, a orientação é não se vacinar caso apresente qualquer quadro de febre ou outras doenças. Quem teve covid-19 e apresentou sintomas, as vacinas podem ser aplicadas 30 dias após a melhora. Já os assintomáticos precisam esperar 30 dias do teste que comprovou a infecção.

Três vacinas em um dia

Se necessário, o usuário pode até receber três ou mais vacinas em um dia. É o caso de um adulto que nunca tenha tomado, por exemplo, os imunizantes contra febre amarela ou tétano. A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) deve verificar o cartão de vacina para atestar algum atraso e avaliar quais vacinas deverão ser aplicadas.

Quem não tem cartão de vacinação também pode ser atendido. Neste caso, a equipe emite um novo cartão e, se não houver registro de nenhuma vacina, são aplicados os imunizantes previstos para cada faixa etária, conforme o calendário de vacinação.

No site da Secretaria de Saúde é possível conferir o Calendário de Vacinação, a lista de unidades com aplicação de vacinação contra a covid-19 e a lista de unidades com aplicação de vacinação contra a influenza.

Confira as unidades de saúde que aplicam vacina contra covid-19 e influenza:

UBS 1 Lago Norte

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h30 – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QI 3 Área Especial

UBS 1 Varjão

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h30 – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Vila Varjão, Quadra 5, Conjunto A, Lote 17

UBS 1 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: SGAN 905

UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQN 114/115

UBS 3 Vila Planalto

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Rua Piauí Área Especial 2 – Acampamento Pacheco

UBS 1 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: SHCES Quadra 601 Lote 1 – Cruzeiro Novo

UBS 2 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Setor Escolar Lote 4 – Cruzeiro Velho

UBS 1 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQ 6/12 Áreas Especiais 6/12

UBS 2 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Quadra 11 Área Especial 11 Setor Sul

UBS 3 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Entrequadra 3/5 – Setor Leste

UBS 4 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Praça 3 – Área Especial 2

UBS 5 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Quadra 38 Área Especial Leste

UBS 6 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Quadra 12/16

UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QR 207/307, Conjunto T

UBS 2 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQ 217/317 Lote E

UBS 6 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QR 202/302 Lote 2

UBS 1 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QI 6 Área Especial Lote A

UBS 2 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QE 23 Área Especial

UBS 3 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QE 38 – Área Especial

UBS 1 Estrutural

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Avenida Central – Centro de Saúde

UBS 1 Núcleo Bandeirante

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: 3ª Avenida, Área Especial nº 3

UBS 1 Candangolândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQ 5/7 Área Especial, Candagolândia

UBS 1 Riacho Fundo

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QN 7 Área Especial 9

UBS 1 Riacho Fundo II

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QC 6 Conjunto 16 Lote 1 Área Especial 1

UBS 2 Riacho Fundo II

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h30 – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QC Área Especial 1

UBS 5 Riacho Fundo II

Horário de vacinação: das 8h às 16h30 – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QS 9 Conjunto 1 Lote 1

UBS 1 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQNP 7/11 Setor P Norte

UBS 2 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QNN 15 Lote F

UBS 3 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QNM 15 Lote D Área Especial 1

UBS 5 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QNM 16 Lote F Área Especial 16

UBS 6 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQNP 10/14 Lotes E, F, G e H

UBS 7 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 22h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QNO 10 Área Especial 10

UBS 8 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQNP 13/18 Lotes A, B, C, D – P Norte

UBS 9 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQNP 28/32 Lotes A, B, C e D

UBS 10 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QNN 12 Área Especial 1

UBS 11 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQNO 17/18

UBS 12 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQNQ 3/4

UBS 15 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: QNR 2, Área Especial 12

UBS 16 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Quadra 500 AE S/N Trecho 1 – Sol Nascente

UBS 17 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: EQNP 16/20 Área Especial E, F

UBS 1 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Entrequadra 6/8, Área Especial 3, Setor Norte

UBS 2 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta (dias úteis)

Endereço: Quadra 45 – Área Especial Vila São José

UBS 4 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Somente às quartas-feiras

Endereço: Área Especial 1, Setor Veredas II

UBS 5 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Somente às segundas-feiras

Endereço: Reserva A, DF 240 DF 008 DF 445 KM 4

UBS 6 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Somente às sextas-feiras

Endereço: DF 180/DF 205 – Km 5 – Fazenda Almécegas

UBS 8 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Somente às quintas-feiras

Endereço: Radiobras Chácara Santa Helena – Capela Rural Oeste

UBS 9 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Somente às terças-feiras

Endereço: Incra 8 CAAG Q 15

UBS 1 Paranoá

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 21 Conjunto 15 Área Especial

UBS 3 Paranoá

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 2, Conjunto 6, Área Especial 4

UBS 1 Itapoã

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 378 Área Especial

UBS 3 Itapoã

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 378 Conjunto A Del Lago

UBS 1 Jardins Mangueiral

Horário de vacinação: das 8h às 12h e 13h às 16h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Praça de Atividades 2 – Lote 1

UBS 1 São Sebastião

Horário de vacinação: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Centro de múltiplas atividades

UBS 2 São Sebastião

Horário de vacinação: das 8h às 12h e 13h às 16h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 101 Conjunto 2 Lote 1

UBS 9 São Sebastião

Horário de vacinação: das 8h às 12h e 13h às 16h – Às segundas, terças e quintas-feiras (dias úteis)

Endereço: Rua da Escola, 540

UBS 1 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QNG AE 18 /19

UBS 2 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Praça do Bicalho

UBS 3 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QNL 1 AE 2

UBS 5 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Setor D Sul AE 23

UBS 6 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Setor C SUL AE 1 – Taguatinga Sul

UBS 7 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QNM 36 Área Especial N

UBS 8 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: EQNL 24 Área Especial

UBS 2 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QS 611 Área Especial

UBS 3 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QN 429 Conjunto F

UBS 4 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QN 512 Conjunto 2

UBS 5 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QN 523 Área Especial

UBS 7 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 302 Conjunto 5N

UBS 12 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QR 210 Conjunto 22

UBS 2 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 102, Área Especial

UBS 3 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QD 104/105 Área Especial S/N Lote 25

UBS 4 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 308 Área Especial

UBS 5 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 804 Conjunto 20B Lote 01

UBS 8 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 12h – Terças e quintas-feiras (dias úteis)

Endereço: DF 280 KM 3 QD 4 – Setor Habitacional Água Quente

UBS 1 Vicente Pires

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Rua 4C Chácara 12 – Colônia Agrícola Samambaia

UBS 1 Águas Claras (Areal)

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QS 5 Lote 24, Av. Areal

UBS 1 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Somente às terças e quartas-feiras (dias úteis)

Endereço: AR 13 Conjunto 07 Lote 01, Área Especial

UBS 3 Sobradinho – Nova Colina

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Somente às segundas e quintas-feiras (dias úteis)

Endereço: Área Especial – Novo Setor de Mansões Nova Colina

UBS 2 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Somente às segundas e sextas-feiras (dias úteis))

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

UBS 1 Fercal

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Somente às terças e quintas-feiras (dias úteis)

Endereço: DF 150 Km 12 Quadra 10 Casa 14 Engenho Velho – Fercal

UBS 12 Planaltina

Horário de vacinação: das 8h às 12h – Somente às terças-feiras (dias úteis)

Endereço: Rodovia DF-128, Km 21, Campus IFB, Planaltina

Com informações da Agência Brasília