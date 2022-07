Estudantes reclamam de demora para conseguir 2° via do passe estudantil

Os estudantes alegam que a retirada do cartão demora mais que o prazo de dez dias estipulado pelo BRB Mobilidade

Gabriel de Sousa

[email protected]

Perder, danificar ou ter o passe estudantil furtado é uma situação estressante que muitos brasilienses enfrentam. Na capital federal, para conseguir a segunda via do benefício, é necessário depositar uma taxa de R$ 5,40 e aguardar por dez dias úteis a retirada do novo cartão. Porém, alguns estudantes alegam que o trâmite está cada vez mais exaustivo devido à demora da aprovação da solicitação, e até mesmo do agendamento para a retirada do passe.

Os usuários contam também que não conseguem obter informações sobre a solicitação da sua segunda via na plataforma virtual do BRB Mobilidade, e nem por meio de um contato telefônico com a central de atendimento do posto da Galeria de Estados.

Segundo os reclamantes, o site do sistema de bilhetagem não informa as atualizações dos pedidos de segunda via, fazendo com que eles tenham que ir até ao posto da Galeria para saber a situação das suas solicitações. Além disso, os estudantes dizem que o prazo de dez dias úteis é ultrapassado, chegando a até 15 dias úteis para a possibilidade de um agendamento, o que equivale a três semanas de espera, isso se desconsiderar a existência de feriados.

Gastar dinheiro é inviável

De acordo com a estudante Eduarda Teixeira, 19, somente é possível conseguir o atendimento se o usuário se dispuser a ir pessoalmente no posto da Galeria. No caso da jovem, ela teve que ir à central de operações em cinco ocasiões, tendo que tirar dinheiro do seu trabalho para se locomover até o Plano Piloto.

A “saga da segunda via”, como conta a jovem em uma entrevista para o JBr, começou no ano passado, quando Eduarda perdeu o seu cartão estudantil na rua. Aluna da Universidade de Brasília (UnB), quando as aulas presenciais da instituição retornaram, Teixeira tentou conseguir novamente o benefício através do site do BRB Mobilidade, tendo que lidar com diversas recusas por parte do sistema de bilhetagem.

Com a solicitação da sua segunda via sem ser aprovada, Eduarda foi em diversas vezes para a Galeria dos Estados, a fim de entender o motivo das rejeições. Somente na quarta ida à central, a universitária descobriu que uma pessoa desconhecida utilizou o seu benefício logo após ela ter perdido o cartão, ocasionando o bloqueio imediato do benefício e a abertura de um processo administrativo contra a jovem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu pedi a segunda via no site, e eles ficaram recusando, recusando e recusando. Então, eu fui na Galeria ver o que era e fazer pessoalmente, e a mulher vez a segunda via, mas foi recusado de novo. Mês passado eu fui de novo, e a mulher disse que tinha um processo administrativo no meu nome, e eles nunca mandaram e-mail, nunca me avisaram, nada. Eu só descobri porque recusaram as segundas vias que eu tentei fazer, e vi que tinha um processo de quatro meses no meu nome”, afirmou.

Após um mês tentando conseguir a aprovação da sua solicitação, Eduarda apresentou uma defesa ao seu processo administrativo, e então conquistou a esperada confirmação do seu pedido de um novo cartão. De acordo com Teixeira, ainda demorou cerca de 10 a 15 dias para que a sua alegação fosse acatada. Agora, a jovem ainda espera pelo seu chegada do seu passe, que, aliás, já ultrapassou o prazo de dez dias úteis para a retirada.

Para conseguir ir para a UnB durante todo este tempo, Eduarda paga as tarifas dos ônibus com o dinheiro do seu trabalho. Do início das suas aulas em junho até ontem, ela estima que já tenha gastado mais de R$ 200, sendo que por dia, precisa gastar R$ 15 para se locomover. “É sempre muito burocrático para pedir, mesmo sendo a segunda via. No meu caso, eu consigo pagar a passagem pra ir, mas em outras situações gastar mais de duzentos reais por mês com passagem é inviável”, comentou a estudante.

Prazo de dez dias não é respeitado

Já João Lucas, 21, conta que precisou de um novo cartão após o seu antigo passe ter começado a apresentar um defeito, que impedia a liberação das catracas. Apesar do prazo estipulado pelo BRB Mobilidade ter sido de dez dias úteis, o jovem diz ter esperado por mais de 15, aumentando os seus custos com o transporte até a faculdade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A minha primeira via, que eu já tinha há bastante tempo, começou a apresentar defeito, e aí eu solicitei a segunda via no site do BRB. Fiz o pagamento certinho no mesmo dia que eu solicitei, o pagamento foi confirmado, mas a marcação do horário e do prazo demorou além do prazo informado por eles que é de até dez dias úteis”, comentou.

Conforme relata o universitário, ele teve que entrar em contato com o BRB Mobilidade em diversas ocasiões, até que, em uma delas, conseguiu ser colocado em uma lista de urgência para acelerar o trâmite da segunda via. Mesmo assim, a demora para o recebimento do novo passe foi mais do que o esperado pelo jovem, que teve que gastar mais de R$ 100 com as passagens de ônibus.

“Foi uma situação muito ruim. Eu senti que o BRB Mobilidade não tem uma lógica de prazo bem definida, eles informam uma data para você fazer a retirada do cartão, porém, esse prazo não se cumpre em nenhuma hipótese. É uma coisa recorrente, tanto que eu estava me comunicando com uma pessoa, que fez o mesmo processo de solicitação de segunda via, e ela disse que demorou mais de vinte dias”, diz.

BRB diz que prazos estão sendo cumpridos

Em uma nota enviada para a equipe de reportagem do Jornal de Brasília, o Banco de Brasília (BRB), responsável pelo sistema do BRB Mobilidade, informou que o prazo de dez dias úteis estipulado pelo termo de pedido de segunda via está sendo cumprido. Segundo o órgão, é importante que os estudantes acompanhem de perto as informações sobre as solicitações, para que não percam informações importantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Banco tem enviado SMS e e-mail. Assim, os beneficiários devem verificar suas caixas de e-mail e de spam; observar as mensagens enviadas por celular, pelo BRB Mobilidade, utilizar o site BRB Mobilidade, na aba agendamento, para acompanhar as datas de entrega do cartão. Ou, ainda, ligar na Central de Atendimento, para verificar se o cartão está pronto ou não”, disse o órgão na nota.

No comunicado ao JBr, o banco também salientou que, desde que assumiu a gestão do sistema de bilhetagem do transporte público do DF, em novembro de 2019, implementou uma série de melhorias em atendimentos e tecnologias, a fim de oferecer um serviço de qualidade aos beneficiários no DF. “O BRB digitalizou o sistema, criou aplicativo, lançou uma central telefônica 24 horas nos sete dias da semana, remodelou o atendimento para dar celeridade ao usuário, reformou os postos físicos para conforto e segurança dos beneficiários, entre outras ações”, afirmou o banco.