Saiba mais sobre os 40 cursos online oferecidos pelo GDF para capacitar empresas e colaboradores

Criada em parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF com o Instituto Eu Ligo, a iniciativa reforça a retomada da economia

Iniciativa do Governo do Distrito Federal traz 40 cursos virtuais dedicados ao empreendedorismo, marketing e gestão de negócios voltado para a capacitação de empresas e colaboradores de qualquer segmento profissional, tendo a obrigatoriedade somente de possuir um CNPJ. Essa é a proposta do programa Desenvolve 4.0.

Criada em parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF com o Instituto Eu Ligo, a iniciativa reforça a retomada da economia brasiliense. Ao ampliar os conhecimentos dos empreendedores, empresas serão capazes de realizar ações mais inovadoras e otimizar a produtividade.

“Líderes capacitados fazem diferença na condução dos negócios e estão mais preparados para encontrar soluções em meio aos desafios, assim como seus colaboradores que são os principais personagens que fazem a roda girar. Após quase dois anos de pandemia, ampliar os conhecimentos é fundamental para manter um projeto de pé, por isso o programa Desenvolve 4.0 se faz tão importante”, explica o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico DF, Márcio Faria Junior.

Os cursos abrangem áreas fundamentais do universo empresarial como empreendedorismo, inovação, finanças, recursos humanos, tecnologia, entre outros temas. Ao todo são 40 cursos.

Logística empresarial, Construindo o sucesso através da imagem, Atendimento ao cliente, Gestão ambiental, Como elaborar projetos ambientais, Fluxo de caixa na prática, Contabilidade para micro e pequenos empresários, Introdução à cultura de mudança e inovação, Empreendedorismo na prática, Introdução ao empreendedorismo, Cultura de mudança e inovação, Gestão de produção, Gestão de pessoas nas organizações, Cultura de engajamento: construindo times colaborativos, Gestão da logística 4.0, Empreender em pequenos negócios, Gestão de cargos e salários, Empreendedorismo no mundo mobile, Gestão de qualidade, Gestão de equipes, Como administrar micro e pequenas empresas, Liderança, Introdução à liderança, Marketing digital, Endomarketing, Consultoria organizacional, Programa 5S’S, Tipos de liderança, Gestão financeira, Mindset digital, Gestão de conflitos, Gestão de frotas, Desenvolvimento gerencial e gestão por competências, Comunicação para vendas, Ética profissional, Marketing na gestão empresarial, Gestão de estoque, Gestão de relacionamento com o cliente, Gestão de representantes comerciais, Planejamento e Gestão de carreiras.

A importância de se especializar

Com auxílio dos conteúdos, gestores de bares e restaurantes, por exemplo, podem aprimorar a performance do negócio com um atendimento atencioso e diferenciado ao cliente, destaque aqui para o curso de Atendimento ao cliente. Negócios de segmentos variados podem melhorar a gestão financeira, adaptar-se às mudanças tecnológicas e agregar valor aos produtos fará toda a diferença no cenário pós-pandemia.

Entre os variados exemplos da importância da capacitação, está o de empreender no mundo digital a partir da tecnologia, uma das oportunidades é o curso de Empreendedorismo no mundo mobile. De acordo com um levantamento feito pela agência focada em análise do mercado mobile, a App Annie, o Brasil foi o país com a maior média de tempo gasto em aplicativos no primeiro trimestre de 2021. A média de uso de apps pelos brasileiros é de 5.4 horas por dia, um crescimento de 45% em relação aos anos anteriores, principalmente antes da pandemia. Logo, o mercado está superaquecido em busca de mão de obra qualificada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro muito importante é o de Como elaborar projetos ambientais, uma área que sempre está em alta e pautada por assuntos governamentais mundiais a todo tempo, exemplo disso é a Cop-26 e a Conferência do Clima que foram realizadas esse ano, e em todos os debates os países são bastante cobrados sobre iniciativas e projetos sustentáveis para melhorar o meio ambiente. Vale destacar, também, os cursos voltados para gestão e liderança.

Formação de profissionais no DF

Lançado há quase três meses, o Desenvolve 4.0 já formou cerca de 500 profissionais pelos cursos on-line. Enquanto na modalidade presencial, foram 240 profissionais capacitados entre setembro e outubro.

A realização do programa é fruto de um investimento de R$ 5 milhões feito pelo GDF, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF. As inscrições para os cursos são feitas no site oficial da iniciativa. Para isso, é preciso que o CNPJ ou MEI esteja ativo na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.