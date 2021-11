Ibaneis fala sobre Dia D e reforça: “Venham se vacinar”

No próximo dia 20, GDF instalará equipes em locais de grande circulação para vacinar pessoas que ainda não se imunizaram

O governador Ibaneis Rocha reforçou nesta sexta-feira (12) a importância da vacinação contra a covid-19. Ibaneis falou sobre o Dia D que a Secretaria de Saúde vai promover e pediu à população que se vacine.

Ibaneis comentou sobre o fato de o Distrito Federal ter chegado à marca de 70% da população com 12 anos ou mais totalmente vacinada. “É um número que nos alegra muito, e a gente espera avançar ainda mais pra poder ter a normalidade”, comemorou. “Mas, para avançar, nós estamos preparando um mutirão de vacinação que ocorrerá dia 20, para que a gente faça uma busca ativa daquelas pessoas que não foram buscar a segunda dose ou que por algum motivo não tenham tomado a primeira dose ainda”, explicou, referindo-se ao Dia D.

No próximo dia 20, sábado, equipes da Secretaria de Saúde se instalarão em pontos de grande circulação das regiões de Ceilândia, Gama, Guará e SIA, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto, Planaltina, Samambaia e Taguatinga. Os profissionais estarão em feiras e em estações do metrô buscando pessoas que ainda não receberam a primeira dose ou já podem receber a segunda e ainda não o fizeram.

“A gente pede à população do Distrito Federal encarecidamente: venham se vacinar. Nós precisamos da população vacinada para que todos possam retomar a vida com normalidade”, declarou Ibaneis. “Não adianta a gente ter [somente] uma parte da população vacinada, porque isso não dá segurança necessária”, completou.

Ibaneis disse ainda que mais de 60% das pessoas internadas por covid atualmente são cidadãos que não se vacinaram. “Isso nos assusta muito mas é a comprovação de que somente a vacina vai tirar a gente do risco”. O número, na verdade, é maior: segundo a Secretaria de Saúde, pelo menos 80% dos internados são não vacinados.

Inauguração

As declarações do governador foram dadas durante a inauguração do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Jandaia, no Pôr do Sol. Ibaneis comemorou a entrega e disse que a medida beneficia “tanto as crianças, que terão uma educação adequada, quanto as mães, que terão a oportunidade de buscar emprego pra ajudar as suas famílias”. “Muitas vezes, a mãe deixa de buscar o mercado de trabalho justamente porque não tem com quem deixar os filhos”, pontuou o governador.

Presente na cerimônia, o deputado distrital Rafael Prudente discursou antes do governador e brincou: “O povo aqui gosta mesmo é de fazer menino, governador. Então, tem que fazer creche, tem que construir escola.” Também estiveram na inauguração a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, o administrador do Pôr do Sol, Cláudio Ferreira, dentre outros.