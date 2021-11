UnB aprova passaporte da vacina para acessar BCE e RU

Medida entra em vigor 15 dias após a publicação

A Universidade de Brasília (UnB) aprovou, na quinta-feira (11), resolução que orienta sobre o retorno seguro ao trabalho presencial. Para acessar a Biblioteca Central (BCE) e o Restaurante Universitário (RU) do campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, será necessária apresentação de comprovante de vacinação completa contra a covid-19. A medida entra em vigor 15 dias após a publicação.

A resolução foi aprovada em duas votações: a primeira aprovou todo o conteúdo, e a segunda focou no artigo 13, que diz que toda a comunidade universitária deverá estar vacinada e apresentar o comprovante no RU e na BCE. O item prevê também a possibilidade de que os conselhos das unidades acadêmicas ou dos centros vinculados à Reitoria limitem a utilização de alguns espaços sob sua gestão apenas às pessoas completamente vacinadas.

A UnB está com uma pesquisa social em curso, organizada por subcomitê do Ccar. Entre os respondentes, o resultado preliminar demonstra que 98% dos estudantes estão completamente imunizados ou já tomaram a primeira dose. Entre os técnicos, 97%, e entre os docentes, 99%. “Os números mostram um compromisso bastante grande dos três segmentos com a vacinação, com diferenças muito provavelmente associadas à idade dos grupos e às etapas da vacinação ainda em curso”, avaliou o decano de Pós-Graduação da UnB e coordenador da pesquisa, Lúcio Rennó, que fez um apelo para que todos os membros da comunidade participem da pesquisa.

Quanto à retomada das aulas presenciais, a previsão é de que o novo semestre tenha início em 17 de janeiro de 2022, de forma parcialmente presencial. O objetivo até o momento é de que o estudante ou servidor possa optar pela atividade remota caso queira.