Publicada convocação de PMs e bombeiros

Ao todo, foram chamados cerca de mil candidatos aprovados para as duas forças de segurança. Confira os nomes

O Diário Oficial do DF desta sexta-feira (12/11) publicou as convocações para o Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Curso de Formação de Praças e Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF). Ao todo, foram chamados cerca de mil candidatos aprovados para as duas forças. Confira a partir da página 60.

Um ferrenho defensor das convocações, com atuação em todas as forças de segurança, o deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) comemorou as publicações do DODF. “Que este momento seja guardado por toda a sociedade como de grande importância para a segurança do DF, e início de uma nova e produtiva fase na vida dos novos militares. Estamos junto de todos os aprovados, desde o início, lutando e trabalhando para que sejam incluídos o quanto antes nas fileiras das corporações”, disse o parlamentar.

“Gratidão ao governador Ibaneis Rocha, aos secretários André Clemente, Julio Danilo e Gustavo Rocha e aos comandante-gerais Cel. Márcio Cavalcante de Vasconcelos e Cel. Rogério Alves Dutra por atenderem aos nossos pedidos”, agradeceu Claudio Abrantes.

O trabalho de Claudio Abrantes pelos aprovados para as forças de segurança prossegue. A luta agora é para antecipar o CFP IX, cujo trabalho foi de extrema importância para as 750 nomeações do DODF desta sexta-feira.

Nesta semana, o parlamentar também se reuniu com candidatos do último concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal. Ele destacou seu apoio para a convocação dos aprovados. “Desde já estamos na luta para que, o quanto antes, os aprovados sejam chamados, e possam reforçar ainda mais a melhor Polícia Civil do Brasil”, adiantou.