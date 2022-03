Restaurante Comunitário de Planaltina passará a servir café da manhã

O café é ofertado nos restaurantes de Brazlândia, Itapoã, Samambaia, Ceilândia, Estrutural, Sobradinho, Sol Nascente e Paranoá

A partir da próxima segunda-feira (04), o Restaurante Comunitário de Planaltina começará a servir café da manhã, ao custo de R$ 0,50. No momento, a unidade passa por manutenção e está fechado até a próxima semana.

Sob supervisão da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), a equipe de manutenção da nova empresa gestora do restaurante vai analisar a estrutura da edificação para identificar os reparos necessários a serem feitos. Atualmente, o café da manhã é ofertado nos restaurantes comunitários de Brazlândia, Itapoã, Samambaia, Ceilândia, Estrutural, Sobradinho, Sol Nascente e Paranoá.

“Estamos ampliando a rede de proteção de segurança alimentar e nutricional do DF, com a oferta do café da manhã nos restaurantes comunitários”, reforça a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha. “Com a unidade de Planaltina, teremos nove estabelecimentos prestando esse serviço com qualidade, podendo o cidadão pagar R$ 2,50 para ter, pelo menos, as três refeições do dia.”

De acordo com a gestora, a expectativa é que todas as 14 unidades dos restaurantes comunitários do Distrito Federal passem a ofertar a primeira refeição do dia. “Com os novos contratos, a nossa gestão tem conseguido assegurar uma refeição importante; a pessoa já inicia o dia podendo tomar o seu café com leite, comer um pão e uma fruta”, lembra a titular da Sedes.

Balanço

Em 2021, os restaurantes comunitários do DF serviram 7.973.474 refeições. Só nos dois primeiros meses deste ano, a oferta de refeições passou de 1,1 milhão. Segundo balanço da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes, os restaurantes mais demandados nos últimos meses foram os de Samambaia, Ceilândia, Riacho Fundo II e Brazlândia.

Com uma alimentação balanceada e saborosa, as unidades vendem a R$ 1 a refeição, complementada por um suco e uma sobremesa. O funcionamento é de segunda-feira a sábado, com café da manhã servido das 7h às 8h30, enquanto o almoço está disponível das 11h às 14h.

Especialmente para a população em situação de vulnerabilidade social e os trabalhadores de baixa renda, o serviço de segurança alimentar e nutricional do DF garante acesso a alimentação adequada, sempre respeitando as características culturais e hábitos alimentares de cada de cada região.

As informações são da Agência Brasília