Fazendeiro que ajudou Lázaro Barbosa a fugir da polícia morre em Águas Lindas de Goiás

Réu por ajudar Lázaro Barbosa a fugir da polícia, o fazendeiro Elmi Caetano morreu em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com seu advogado, Ilvan Silva Barbosa, o cliente teve um infarto no domingo, 27. O idoso morava em uma fazenda de Águas Lindas de Goiás

Conforme as investigações, o homem abordou Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás, durante as buscas por Lázaro para fornecer pistas falsas sobre o paradeiro do, até então, fugitivo.

Segundo o secretário, o fazendeiro afirmou que Lázaro tinha fugido para outra propriedade nas localidades da região, porém, ele estava abrigado na casa do idoso.