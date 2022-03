Neoenergia atende a população do Núcleo Bandeirante e Lago Sul

Postos móveis funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17

Nesta semana, entre esta segunda (28) e a sexta-feira (1º), o atendimento itinerante da Neoenergia Brasília funcionará das 9h às 17h no estacionamento do comércio local da QI 11 do Lago Sul e no estacionamento da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante.

Durante todo o mês, a distribuidora terá postos móveis de atendimento em dez regiões administrativas (RAs) do DF. São oferecidos todos os serviços técnicos e comerciais da concessionária, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros. Os clientes podem, também, buscar orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica.

Além das agências móveis, a Neoenergia oferece pontos fixos de atendimento presencial em São Sebastião, Taguatinga, Paranoá, Planaltina, Samambaia e Lago Sul. Há ainda os sete postos do Na Hora, onde é preciso fazer agendamento.

Confira abaixo os endereços e horários de atendimento das agências móveis durante esta semana (segunda a sexta, das 9h às 17h).

– Agência móvel 1: estacionamento do Comércio Local da QI 11, Lago Sul;

– Agência móvel 2: estacionamento da Feira Permanente – 3ª Avenida, Núcleo Bandeirante.

Com informações da Agência Brasília