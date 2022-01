Portador de Alzheimer está desaparecido há 10 dias

Família está preocupada e busca por José de Gomes de Lima, de 80 anos, que faz uso de medicação para Alzheimer e pressão alta

Por Tereza Neuberger

[email protected]

José Gomes de Lima, de 80 anos, é portador de Alzheimer e está desaparecido há cerca de 10 dias. Familiares estão preocupados e buscam por qualquer informação sobre o paradeiro de José.

“Eu estou com a minha cabeça transtornada, nem saio de casa esperando que alguém ligue para dar alguma informação”, conta Francisca de Fátima Borges Casado que convive com o senhor José há 46 anos e foi a última a vê-lo antes do desaparecimento na tarde do dia 27 de dezembro de 2021 no Guará II, onde os dois residem.

Segundo a dona Fátima, ela e o senhor José, portador de Alzheimer, estavam embaixo do bloco onde o casal reside, na região da QE 40 do Guará II. Por volta das 14h do dia 27, uma moradora do prédio teria aberto o portão e o senhor José teria saído correndo, ao perguntar para onde ele iria a dona Fátima recebeu como resposta do próprio José, que ele voltaria logo

“Eu não consegui correr atrás dele pois eu também sou idosa”, explicou a senhora Fátima Borges.

A sobrinha de José, Cristiane Guedes, de 45 anos, conta que por conta do Alzheimer, o tio às vezes não reconhecia as pessoas. Cristiane também diz que o tio preservava lembranças do período em que residia na região do Gama, e que em outras vezes já teria fugido, e foi encontrado no Gama, porém nunca passou mais de 24 horas desaparecido.

De acordo com dona Fátima, ela e o esposo tinham uma vida tranquila. “Nós vivíamos em paz, passávamos o dia conversando, eu colocava ele na cama para deitar”, narra.

Preocupada, Fátima informou também que José de Lima faz uso de medicação para Alzheimer e para pressão ata, e que ele estaria sem dinheiro e sem nenhum documento.

O desaparecimento de José tem angustiado toda família. Quando era lúcido, ele trabalhava como eletricista, e é conhecido no Guará. Em outras ocasiões em que ele teria saído de casa, moradores locais passavam informações sobre o paradeiro de José. “Às vezes, ele ia perto mas voltava, eu não podia deixar ele só preso dentro de casa, aí ele saia aqui na frente de casa mesmo, mas eu ficava sempre no portão.” afirma dona Fátima. Ela diz estar acrescentou que está pronta buscar seu esposo senhor a qualquer momento e em qualquer lugar se o virem.

A última informação que a família recebeu foi de que no dia do desaparecimento o senhor José teria sido visto tomando uma condução com destino a 112 Sul, no Plano Piloto. Ele estava trajando uma bermuda de estampa xadrez verde escura com listras na cor preta, camiseta branca e sapatos na cor preta.

Procurada pelo Jornal de Brasília, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que foi informada do desaparecimento do senhor José no dia 29 de dezembro, e que não há nenhuma informação sobre o paradeiro dele.

Qualquer pessoa que souber do paradeiro do senhor José, deve entrar em contato prontamente com a PCDF nas próprias delegacias ou através do 197, e podem e até mesmo com a central da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) através do 190.