As regiões do Gama, Brazlândia e São Sebastião ficarão sem energia nesta quinta-feira (06). Segundo a Neoenergia, serão realizados serviços de manutenção da rede, desmembramento da rede, poda de árvores e recondutoramento. Caso a operação seja finalizada antes do horário previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio.

Veja os locais e horários:

Gama

Horário: 9h às 16h30

Locais: Setor Sul, da Quadra 9, conjuntos E, F, G, J e L; Praça 1, Bloco C; e Quadra 11, conjuntos A e B

Brazlândia

Horário: 9h às 16h30

Locais: Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 3, chácaras 114, 327 a 329, 331 e 332

São Sebastião

Horário: 9h às 16h30

Locais: Morro da Cruz, chácaras 2 a 4, 6 a 10, 12 a 16, 18 a 20, 22 a 28, 30 a 32, 34, 36 a 44, 46, 49 a 51, 53 a 56, 58, 60 a 62, 65, 66, 69, 70, 72, 148, Fazenda Santa Maria, Setor Habitacional Crixá, Rua 1 e Núcleo Rural Zumbi, chácaras 44, 45, 47 a 49.