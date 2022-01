Mais de 1,5 mil testes contra covid-19 são feitos em dois dias

Resultados confirmam infecção pelo coronavírus Sars-CoV-2 em menos de 21% de quem procurou os pontos de exames

Foram feitos 1.563 testes contra a Covid-19 nesta segunda e terça-feira (3 e 4) no DF. Apenas 21%, ou seja, 325 testes deram positivo. São quatro pontos designados para ampla testagem, os locais funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e os testes são recomendados para quem apresenta sintomas da covid-19 ou teve contato com alguém contaminado.

Os quatro pontos que atendem a população (além da Unidade Básica de Saúde de referência do morador) estão localizados na Rodoviária do Plano Piloto, nas unidades básicas de saúde 1 da Asa Sul, na Quadra 612, e 2 da Asa Norte, na 114/115, e no Aeroporto. Neste último caso, a unidade é exclusiva para testar passageiros que chegam a Brasília.

Os resultados saem em até 30 minutos. Diariamente, a Secretaria de Saúde vai atualizar os números de testes feitos nesses quatro pontos e, semanalmente, nas demais unidades básicas de saúde.

“O ideal é fazer o teste no quinto dia após o contato. É o período em que você teve tempo de se infectar e apresentar o vírus na sua secreção para ser captado no exame”, explica Priscilleyne Reis, chefe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal (Cievs-DF). Mesmo pessoas vacinadas com as duas doses e com a dose adicional devem fazer o teste, se tiveram contato com alguém infectado ou apresentam sintomas leves.

Caso o resultado seja positivo, a pessoa será informada a respeito das medidas de isolamento que deverá adotar para evitar a propagação do coronavírus Sars-CoV-2. Se for negativo, é importante também ter atenção a outras doenças com sintomas semelhantes, como a gripe e a influenza. Na necessidade de atendimento médico, a Secretaria de Saúde conta com a rede de unidades básicas de saúde. Os hospitais devem ser procurados para situações de emergência.

Para saber sobre a localização das unidades básicas de saúde do DF, entre no site da Secretaria da Saúde.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF

Saulo Moreno, Agência Brasília