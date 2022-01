Homem detido por furto no DF tem 20 passagens pela polícia

O suspeito foi detido na quadra 06 da Vila Buritis

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de furto a comércio, em Planaltina, nesta terça-feira (4). Segundo os policiais, o suspeito possui 20 passagens por furto.

Os policiais souberam do furto em um bar que ocorreu por volta das 2h30 da manhã, na quadra 3 do Arapoanga. A partir das imagens feitas pelas câmeras de segurança, os PMs do 14º Batalhão identificaram o suspeito que havia adentrado o estabelecimento pelo telhado.

O suspeito foi localizado na quadra 06 da Vila Buritis e foi encaminhado para a 31° DP, que vai apurar o fato.