OAB/DF doa mais de 4 mil vacinas contra Influenza para o GDF

As doses foram obtidas gratuitamente por meio do convênio da Ordem com o Instituto Butantan em 2021

Com o avanço dos casos de gripe no Distrito Federal, A Ordem dos Advogados do Brasil do DF (OAB/DF) fará uma doação de mais de 4 mil doses de vacinas contra o Influenza. As doses, que foram obtidas gratuitamente através de convênio com o Instituto Butantã em 2021, serão utilizadas pelo GDF como medida preventiva neste começo de ano, em apoio à grande demanda de vacinação da população em janeiro de 2022. Leia também Sejus executa R$ 9 milhões em emendas parlamentares

Segundo Eduardo Uchôa Athayde, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do DF (CAADF), "o repasse das doses pode ser feito imediatamente e a Caixa de Assistência está mobilizada para atender a essa demanda urgente da população, cumprindo assim o compromisso social". A Secretaria de Saúde do GDF já aceitou as doses ofertadas e elas deverão chegar aos postos nos próximos dias. Vale lembrar que a OAB/DF e a sua Caixa de Assistência imunizaram quase 20 mil advogados e familiares no ano de 2021, além de terem realizado uma campanha solidária de vacinação de profissionais de reciclagem e catadores em parceria com a Abralatas.