PMDF reforça patrulhamento na Asa Norte

O objetivo da operação é a intensificação da presença ostensiva da polícia militar em todo o DF para o enfrentamento de crimes diversos

Neste sábado (18), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) irá realizar a Operação Parousia com a intensificação de policiamento na Asa Norte.

“Parousia” significa, do grego, “presença”, e transmite o objetivo da operação, que é a intensificação da presença ostensiva da polícia militar em todo o DF para o enfrentamento de crimes diversos.

Além das equipes do 3° Batalhão, tropas especializadas como o Regimento de Polícia Montada (RPMon), o Grupamento Tático Motorizado (ROTAM), o Grupamento Tático Motociclístico (GTAM), o Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), o Policiamento com Cães (BPCães), o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) serão empregados em locais estratégicos.

O objetivo da Operação é reforçar a segurança e coibir ações criminosas em todos os setores da Asa Norte, sobretudo os crimes contra o patrimônio, como roubos a transeuntes e ao comércio, bem como furtos em veículos e de cabos de energia.

A Operação Parousia já foi realizada em outras regiões administrativas do DF, incluindo Recanto das Emas (no dia 15 de dezembro) e Ceilândia (no dia 16 de dezembro), entre outros locais, e trouxe excelentes resultados em relação ao enfrentamento e prevenção ao crime.