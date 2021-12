Ônibus ‘Zebrinha’ voltam a circular em quatro cidades

Doze coletivos com listras brancas e vermelhas começam a operar em três linhas (0.031, 0.032 e 0.006) a partir desta sexta-feira (17)

Os ‘Zebrinhas’, como são conhecidos os miniônibus que circulam nas linhas do Serviço de Transporte Vizinhança voltaram ao Distrito Federal. O que os nominou com o curioso nome foi a presença das cores tradicionais. Doze coletivos com listras brancas e vermelhas começam a operar em três linhas (0.031, 0.032 e 0.006) a partir desta sexta-feira (17).

A previsão é que até fevereiro de 2022 todos os ônibus que atendem as 12 linhas do serviço (0.006, 0.007, 0.011, 0.016, 0.022, 0.023, 0.024, 0.025, 0.030, 0.031, 0.032 e 0.035) passem a operar com as novas cores – atualmente, esses veículos são verdes ou amarelos.

As cores do Zebrinha foram aprovadas pelo Conselho do Transporte Público Coletivo do DF, por meio da Resolução nº 4.748 de 13 de outubro de 2021. De acordo com o visual aprovado, os veículos têm uma faixa branca até a altura dos faróis, e na parte superior predomina a cor vermelha com algumas listras brancas.

Percursos

O Serviço de Transporte Vizinhança conta com 46 veículos que circulam na área central do DF, em linhas que passam pela Asa Sul, Asa Norte, Esplanada dos Ministérios, Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste e os setores de Autarquias, Bancário e Comercial, além de duas linhas que vão até o Aeroporto.

“Além de facilitar para essas pessoas, a volta do Zebrinha vai resgatar essa parte da história do transporte público coletivo na capital”, ressalta o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro.

Os ônibus com listras brancas e vermelhas circularam até 2012, quando a nova licitação do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF determinou as cores dos veículos de acordo com cada área de operação.

História

O transporte de vizinhança começou a operar no início da década de 1980, por meio da Portaria nº 61, de 10/07/1980, que ainda está em vigor. O início da operação foi em 30 de abril de 1981, com tarifa diferenciada e os veículos circulando entre as quadras da Asa Sul e Asa Norte (W1 e L1), além da Esplanada dos Ministérios, Lago Sul e nas proximidades de bancos, autarquias e comércio da região central da capital federal.

Itinerários