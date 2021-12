‘Boa expectativa’, diz Ibaneis sobre vacinação infantil

Ontem (16), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a inclusão de crianças de 5 a 11 anos na bula da vacina da Pfizer contra a covid-19

Guilherme Gomes e Vítor Mendonça

[email protected],com

Nesta sexta-feira (17), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comentou sobre a vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de de 5 anos de idade. “Vejo com uma boa expectativa. Vamos aguardar a formulação das doses. Sabemos que a vacina está sendo aplicada nos Estados Unidos e em outros países e tudo aquilo para preservar a saúde da população vamos adotar. Aguardamos o Ministério da Saúde para fazermos dentro do plano a vacinação das crianças a partir de de 5 anos de idade”, afirmou o mandatário.

Ontem (16), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a inclusão de crianças de 5 a 11 anos na bula da vacina da Pfizer contra a covid-19. Apesar do apoio de especialistas e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o assunto enfrenta resistência do presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Vale ressaltar que as chamadas ‘doses pediátricas’ ainda não estão no Brasil. De acordo com a Pfizer, o acordo assinado com o Ministério da Saúde em novembro “inclui a possibilidade de fornecimento de versões modificadas do imunizante para variantes (como a Ômicron), que poderão ser eventualmente desenvolvidas caso necessário, e versões para diferentes faixas etárias”.

Por sua vez, o Ministério da Saúde deve discutir a vacinação infantil em reunião semanal da Secretaria de Enfrentamento à Covid (Secovid). A previsão é que a reunião aconteça na tarde de hoje (17).

Se regulamentada, a vacinação das crianças será administrada em duas doses, com intervalo de 21 dias. A Anvisa orientou 10 microgramas para os pequenos dessa faixa etária. Ainda de acordo com a agência, ão está claro se será necessária dose de reforço nem em quanto tempo.