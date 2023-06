PMDF realiza diversas prisões por porte ilegal de armas em diferentes regiões do DF

As ações da PMDF reforçam o compromisso das forças de segurança em combater o porte ilegal de armas e garantir a segurança da população

Nesta segunda-feira (19), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou operações que resultaram na prisão de indivíduos por porte ilegal de armas de fogo em diferentes regiões da cidade.

No Recanto das Emas, os policiais da Rotam receberam informações sobre uma possível situação de roubo e abordaram dois homens na quadra 600, conjunto 6. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo no veículo em que estavam. Um revólver Taurus calibre .38, acompanhado de 18 munições, foi apreendido. Os suspeitos foram encaminhados à 26ª DP para as devidas providências legais.

Em São Sebastião, durante uma barreira policial realizada pelo Grupo Tático Ambiental, os policiais abordaram um veículo com três ocupantes. Embora a busca pessoal não tenha revelado nada de ilícito, uma busca veicular resultou na localização de um revólver marca Taurus com a numeração raspada e seis cartuchos intactos escondidos debaixo do banco do passageiro. Os três indivíduos foram conduzidos à 30ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

Em outra ação, desta vez no bairro de Ceilândia, os policiais do 8º Batalhão prenderam um indivíduo por tentativa de homicídio. Após serem acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua Zélia Macalão, a equipe policial encontrou quatro cartuchos deflagrados que haviam sido disparados contra uma família. O autor dos disparos foi localizado a três ruas de distância do local do crime e indicou onde havia escondido a arma utilizada, um revólver calibre .38 sem numeração, contendo duas munições intactas e quatro deflagradas. O suspeito foi conduzido à 15ª DP e autuado por tentativa de homicídio.

Além dessas ocorrências, no domingo (18), o Grupo Tático Operacional prendeu um homem na Chácara Cana do Reino, na rua 26 de Setembro, por cometer ameaças armado contra sua companheira. Durante a prisão, os policiais apreenderam uma arma caseira calibre .38, com uma munição intacta e outra deflagrada. Ambos foram conduzidos à 8ª DP para as providências necessárias.