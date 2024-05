PMDF prende casal suspeito de receptação de celulares roubados no Recanto das Emas

Nesta segunda-feira (6), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCÃES), efetuou a prisão de um casal sob a acusação de receptação de celulares com restrição da ANATEL. O episódio ocorreu na região do Recanto das Emas.

Em uma ação de intensificação do policiamento na área administrativa, os policiais avistaram um veículo VW Gol branco que, ao perceber a presença da viatura, realizou uma manobra brusca de mudança de direção. Os agentes prontamente procederam com a abordagem do veículo, onde encontraram um casal em posse de dois celulares com restrição da ANATEL.

Diante das evidências, o casal juntamente com os aparelhos celulares foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para as devidas providências legais.