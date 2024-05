Homem é esfaqueado dentro da própria casa na Fercal

Na noite de sábado (4/5), um homem foi brutalmente assassinado a facadas na região da Fercal, no Distrito Federal.

William Barbosa de Alarcão, de 43 anos, encontrava-se em sua residência quando ouviu o som de pedras sendo lançadas contra a parede externa. Alertado pelo ruído, ele e sua esposa decidiram investigar a origem do barulho, contornando o terreno até os fundos da casa.

Ao chegar na parte de trás do imóvel, William solicitou que sua esposa acionasse as luzes. Foi neste momento que o casal foi surpreendido por dois indivíduos que haviam invadido o local. Durante o confronto, William foi brutalmente esfaqueado, enquanto sua esposa clamava por socorro. Os agressores empreenderam fuga imediatamente após o ataque.

William residia ao lado de sua mãe, no mesmo terreno. Mesmo ferido, ele conseguiu se dirigir até a casa da mãe, onde um vizinho, ao ouvir os gritos de socorro da esposa da vítima, prontamente acionou tanto o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) quanto a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). No entanto, o óbito foi constatado no local.

Embora a motivação do crime não tenha sido esclarecida, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou que William possuía antecedentes criminais, inclusive um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. As investigações estão a cargo da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).