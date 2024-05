CBMDF é acionado após incêndio em barraco na Ceilândia

Na noite da última segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em um barraco, mobilizando três viaturas para a operação de combate às chamas.

O incidente ocorreu na quadra 209, conjunto L, nas proximidades do Restaurante Comunitário da Ceilândia-DF.

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate se depararam com o barraco completamente envolto pelo fogo. Com o intuito de conter rapidamente as chamas e evitar que se propagassem para as residências vizinhas, os bombeiros prontamente estabeleceram linhas de mangueiras.

Devido ao material de construção do barraco ser majoritariamente de madeira, altamente inflamável, o incêndio se alastrou de forma rápida, consumindo completamente a estrutura.