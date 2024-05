PMDF apreende sete barras de maconha em um ônibus interestadual na Rodoviária de Sobradinho

Nesta segunda-feira (6), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 13º BPM, efetuou a prisão de uma mulher por envolvimento com o tráfico de drogas em Sobradinho.

Durante um patrulhamento de rotina, os policiais receberam um alerta da Sessão de Repressão às Drogas da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), para abordar um ônibus interestadual na Rodoviária de Sobradinho 1.

As informações indicavam que uma passageira estaria transportando uma grande quantidade de drogas com destino a Petrolina (PE).

Com base nas características fornecidas, os policiais procederam com a abordagem ao ônibus, onde localizaram a suspeita em questão. Foram apreendidas dentro da mochila da mulher 7 barras de maconha, 739g de cocaína e 15 tabletes de haxixe.