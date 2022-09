PMDF apreende quatro aves silvestres no Itapoã

O Batalhão de PM Ambiental do DF realizou a apreensão de quatro aves silvestres na região administrativa do Itapoã

Nessa quinta-feira, 21, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal, por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), realizou a apreensão de quatro aves silvestres na região administrativa do Itapoã.

No total foram lavrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) para os autores.

Foram apreendidos um papa capim, um pássaro-preto, um canário-da-terra e um cardeal do nordeste.

Os pássaros apreendidos foram levados aos cuidados do CETAS/IBAMA para posterior reintegração ao ambiente natural.