Homem é flagrado e preso com pistola.635 na Rodoviária do Plano Piloto

Na noite dessa quinta-feira, 22, um homem foi flagrado e preso por porte ilegal de arma de fogo após abordagem na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu a denúncia que o suspeito teria embarcado armado em um ônibus na cidade de Formosa (GO), com destino a Rodoviária do Plano Piloto.

Os policiais foram até o local e encontraram o ônibus com o homem sentado na parte da frente, com um volume anormal no bolso direito.

Ao realizar a busca pessoal, foi encontrada uma pistola calibre .635 com duas munições intactas.

Segundo a polícia o homem é morador de Formosa.

Ele foi preso e apresentado na 5ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante.