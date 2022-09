Traficante é preso com 1 kg de maconha no Gama

Uma operação conjunta entre militares do Gtop 29 e agentes da Seção de Repressão as Drogas resultou na apreensão de 1 kg de maconha, no Gama

Na tarde dessa quinta-feira, 22, uma operação conjunta entre militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) e agentes da Seção de Repressão as Drogas da 20ª DP resultou na apreensão de 1 kg de maconha, no Gama.

Além da droga, um homem foi preso suspeito de ser o traficante e responsável pelo material.

O homem foi abordado pelos militares no Setor Leste. Na abordagem foi encontrado uma porção da droga e duas chaves, as quais estavam um papel com endereço.

No endereço das chaves, localizado na quadra 10, foi encontrado um 1 kg de maconha e diversos objetos utilizados para tráfico de drogas, como balança de precisão, plástico filme, e porções menores de maconha.

O suspeito foi encaminhado para a 20ª DP, para o registro do flagrante.