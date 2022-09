Ibaneis comprometido com o reajuste salarial de bombeiros e policiais militares

Em jantar com apoiadores do candidato Roosevelt Vilela (PL), Ibaneis Rocha (MDB) reforçou que lutará por um aumento justo às categorias

Centenas de bombeiros e policiais militares participaram de um jantar organizado pelo candidato a deputado distrital Roosevelt Vilela (PL) e prestaram apoio à reeleição de Ibaneis Rocha. O evento ocorreu na noite desta quinta-feira (22), no Clube dos Bombeiros.

Além de Ibaneis e Roosevelt, participaram os candidatos a deputado federal José Roberto Arruda (PL) e Bia Kicis (PL) e a candidata ao Senado Flávia Arruda (PL).

Em seu discurso, Ibaneis reforçou o desejo de incluir bombeiros e policiais no plano de saúde do governo, o GDF Saúde, e o de buscar o reajuste para as forças de segurança, que em seu mandato aumentaram em cerca de 3,5 mil profissionais.

“O nosso compromisso com as forças de segurança vem desde as eleições passadas. No primeiro ano de governo encaminhamos o reajuste, que foi concedido no valor de 8%, e depois trabalhamos para um novo reajuste, que não foi possível. Nós vamos fazer não só a revisão da lei de promoção das categorias, mas também a revisão salarial e aumentar o efetivo das corporações”, afirmou Ibaneis Rocha.

Em sua gestão, Ibaneis promoveu a redução de interstício a oito mil militares, adquiriu mais de 2,3 mil viaturas e trabalhou para que o DF atingisse o menor índice de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) dos últimos 23 anos e o menor índice de homicídios desde os anos 2000.