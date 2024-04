PMDF apreende drogas e R$ 55 mil em Ceilândia; trio é preso

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), prendeu, na madrugada desta sexta-feira (26), em ponto de bloqueio em Ceilândia, três homens acusados de tráfico de drogas. Com eles, foram encontrados porções de drogas e cerca de R$ 55 mil em dinheiro.

Segundo a corporação, durante o bloqueio, os policiais avistaram um grupo de carros se aproximando e decidiram realizar a abordagem. Ao serem questionados sobre o destino, os ocupantes afirmaram estarem indo para o Rio Araguaia para uma pescari em grupo.

Porém, ao verificarem os veículos, os PMs encontraram 70 porções de ecstasy, papelotes de cocaína e maconha. Ao serem perguntados sobre a origem do dinheiro, eles são quiseram explicar.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 15ª Delegacia. Os três responsáveis pelo dinheiro e os entorpecentes foram autuados por tráfico de drogas.