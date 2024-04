Crédito suplementar beneficia a agricultura e a adequação ambiental

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, na edição desta sexta-feira (26) do Diário Oficial do DF (DODF), a abertura de crédito suplementar para a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri).

Entre as destinações dos R$ 3,9 milhões é a adequação ambiental de áreas rurais, com a promoção da conservação de recursos naturais, como a recuperação de nascentes, o manejo sustentável de áreas degradadas e a adoção de práticas agrícolas mais amigáveis ao meio ambiente.

Outro objetivo é a entrega de sementes, mudas e adubos a agricultores familiares do Distrito Federal. Essa iniciativa visa fortalecer a agricultura familiar, e proporcionar aos produtores os insumos necessários para o desenvolvimento de suas atividades de forma mais eficiente e sustentável.

A medida fortalece o setor agropecuário e contribui para a geração de renda e o bem-estar da população rural do Distrito Federal.

As informações são da Agência Brasília