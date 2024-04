Projeto de implantação de transplante de medula óssea é apresentado no Hospital de Base

O projeto de implantação de transplante de medula óssea (TCTH) no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) foi apresentado em reunião entre representantes do HBDF, da Secretaria de Saúde (SESDF) e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), que sediou o encontro. A iniciativa é uma parceria entre a SESDF e o IgesDF.

“A colaboração entre o IgesDF e a SESDF é essencial para suprir uma demanda da saúde pública tão urgente como o transplante de medula óssea. Somente unindo esforços poderemos garantir o acesso a esse tratamento tão necessário para os pacientes da nossa região”, ressaltou o superintendente do HBDF, Guilherme Porfírio.

O chefe do Serviço de Hematologia, Hemoterapia e Transplante de Medula Óssea do hospital, Luiz Henrique Athaides Ramos, explicou que o projeto envolve o tratamento da doença neoplásica, a indicação do TCTH, a forma de coleta, condicionamento e infusão das células, além de todo suporte até o dia da “tão sonhada pega medular”. Ele também enfatizou a reestruturação necessária para que o andar indicado do HBDF receba o serviço.

Segundo o médico, a implementação do transplante de medula óssea no HBDF é urgente, pois, atualmente, há uma alta demanda não atendida. “O DF deveria ser um polo de referência para esse tipo de tratamento, considerando sua infraestrutura, recursos humanos altamente especializados, além de posicionamento estratégico”, avalia. “Há disposição, capacidade técnica e interesse da equipe para assumir essa demanda, mas são importantes o apoio político e a provisão de recursos para adequações estruturais e aquisição de insumos e recursos humanos necessários”, acrescenta.

O atendimento ambulatorial dos candidatos ao transplante será realizado na Hematologia, com apoio do pronto-socorro e da internação quando indicado. A validação de um plantão com especialistas em hematologia e em hemoterapia 24 horas por dia está sendo considerada para garantir o atendimento célere das demandas urgentes dos pacientes.

As informações são da Agência Brasília