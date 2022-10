PF investiga grupo que mandava cocaína para a Europa disfarçada de açaí

A PF cumpre 22 mandados de busca e apreensão em integrantes de grupo criminoso que levava abundantes quantidades de cocaína à Europa

Na manhã desta quinta-feira, 05, a Polícia Federal cumpre 22 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de suspeitos de integrar grupo criminoso que levava abundantes quantidades de cocaína à Europa.

As investigações começaram depois da PF apreender 320 kg de cocaína em Portugal, no fim de junho. O entorpecente estava escondido em meio a uma grande carga de açaí. Além do tráfico de drogas, há suspeita de que parte dos envolvidos atuem com lavagem de dinheiro.

A ação ocorre em conjunto com a Polícia Judiciária de Portugal e o Serviço Europeu de Polícia (Europol). A Receita Federal do Brasil presta apoio à força-tarefa.

As buscas desta manhã ocorreram em Belém, Ananindeua (PA), Marituba (PA) e Barcarena (PA), cidades onde os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos e documentos. Na capital paraense, o trabalho é acompanhado por um investigador da Polícia Judiciária de Portugal.

Três brasileiros haviam sido presos em operações anteriores e continuam detidos em um presídio de Portugal. A partir disso, a Europol entrou em cooperação com a PF e Polícia Judiciária de Portugal, para continuar as investigações e desarticular o grupo criminoso que levava droga da América do Sul à Europa.

Euterpe

A operação recebeu o nome de Euterpe, pois se trata do nome científico do açaí mais comum na região Norte do país. A referência se deu em virtude do transporte da cocaína levada a Portugal escondida entre a carga de açaí que partiu do Porto de Vila do Conde, em Barcarena.